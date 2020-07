La NASA vous offre un timelapse de 10 ans d'activité solaire

En février 2010, dans le cadre de son programme Living With a Star, la NASA a lancé son Solar Dynamics Observatory (SDO, ou Observatoire de la dynamique solaire en français). Depuis maintenant un peu plus de dix ans, celui-ci scrute notre Soleil sans interruption. La NASA a rassemblé et monté les images obtenues au cours de cette période dans un timelapse d’un peu plus d’une heure. L'agence avait proposé le même genre de séquence pour fêter le cinquième anniversaire de SDO.