Le duo de satellites Proba-3 jouera un ballet bien précis pour observer le Soleil

S'ils décolleront évidemment ensemble, l'OSC et le CSC effectueront plusieurs tests de vol en formation à quelques mètres : 25 mètres puis les fameux 144 mètres nécessaires à son instrument pour observer la couronne solaire. « Les observatoires spatiaux et au sol incorporent régulièrement des coronographes sur leurs instruments, c'est même le cas sur notre mission SOHO, mais leur efficacité est limitée par le phénomène de diffraction, la lumière "fuit" sur le contour du disque. Avec un coronographe situé à 144 mètres, dont on peut ajuster la distance, on réduit la diffraction et on améliore la visibilité au voisinage du Soleil… », explique Jorg Versluys, ingénieur de l'instrument.