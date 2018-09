Solar Probe, la sonde qui explore la couronne solaire, livre ses premières images

Une première approche du soleil prévue pour novembre 2018

Les images de WISPR

Source : Blog de la NASA.

L'équipe de chercheurs à l'origine de cette mission peut être rassurée,et ont commencé à transmettre des données.Nour Raouafi, chercheur au laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins, s'est félicité du bon état de Parker :En route vers la couronne solaire,exécute un voyage pour le moins périlleux puisqu'il se rendra à quelques pas (6.1 millions de kilomètres) de la surface de l'astre qui illumine nos journées. Si tout se passe bien, il atteindra sa destination entre 2024 et 2025.À l'heure actuelle, la sonde est en approche de, planète grâce à laquelle Parker pourra réduire le périhélie de son orbite avec le phénomène d'assistance gravitationnelle. Ainsi, d'ici fin novembre, la sonde ne se trouvera plus qu'à 24 millions de kilomètres du Soleil., pour, est le seul et unique instrument de prise de vue embarqué sur la sonde. Son objectif est de capturer les impressionnantes éjections de masse coronale du soleil.Composé d'un, cette camera est protégée derrière un bouclier en carbone, elle nous a livré ses premières images où l'on peut aisément reconnaitre la Voie lactée et Jupiter (le point le plus lumineux sur la droite). Cette capture d'image a permis aux chercheurs d'étalonner l'appareil pour ses prochains clichés prévus au mois de novembre. Cette fois-ci, WISPR devrait nous ramener ses premières images de l'astre solaire.