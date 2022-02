L'ESA dévoile Vigil, le nom de sa mission de surveillance solaire

C'est là l'un des cauchemars récurrents des opérateurs de satellites et de leurs assureurs, mais aussi de nombreux électroniciens sur Terre : une tempête solaire imprévue, avec des effets électromagnétiques importants.

Une étude réalisée par l'Agence spatiale européenne pointait en 2016 qu'un événement de ce genre pourrait coûter entre 13 et 15 milliards d'euros. Or, en anticipant l'arrivée de ces tempêtes solaires, voire en les observant plusieurs jours en amont, il serait possible de s'y préparer au maximum avec une large gamme d'actions. Ne pas lancer ses satellites en orbite très basse dans les jours qui suivent, par exemple… Ou bien éteindre les instruments et les antennes les plus sensibles sur les satellites déjà autour de la Terre, anticiper les effets sur les réseaux électriques, etc.