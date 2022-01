Avec son budget 2022, l'Agence spatiale européenne veut préparer ses astronautes pour l'avenir

Enfin, à travers la situation compliquée autour des lanceurs que traverse l'Europe (Ariane 6 n'est plus attendue qu'à la fin de l'année au mieux, Vega C se fait attendre, les petits lanceurs soutenus par l'Allemagne arrivent sur le marché), l'ESA s'interroge sur les capacités futures. En effet, sur le papier en 2030, Chine, Russie et États-Unis disposeront de lanceurs lourds capables d'envoyer des astronautes vers la Lune, et au moins quatre nations (et plus d'entreprises) pourront envoyer des gens en orbite basse… Mais pas l'ESA.

En cela, J. Aschbacher souhaite pousser les États à dépenser plus, autour de 600 millions d'euros par an, pour que les Européens puissent disposer d'un « accès autonome à l'orbite », sans payer des fortunes à SpaceX, par exemple. Le débat n'est pas tranché aujourd'hui, notamment sur le bien fondé d'un tel investissement au moment où les programmes scientifiques (les sondes d'exploration notamment) ont du mal à trouver des financements ambitieux. Mais le directeur en parle…