Thomas Pesquet et l'ISS : les magnifiques photos d'une idylle très spatiale

Zoom sur le module européen Columbus et sa nouvelle plateforme Bartholomeo (visible en haut à gauche), à côté du Node 2. On voit bien ici aussi la différence entre les ports IDA (au centre en haut) avec leur "tunnel" auquel viennent s'amarrer les véhicules automatisés, et les ports de "berthing" (centre droit, face à nous) auxquels on accroche les cargos avec des ouvertures plus larges comme Cygnus. © NASA