Pour la première fois, Soyouz décolle avec deux touristes pour un voyage en orbite

Finalement, ce n'est pas en Starship qu'il sera allé dans l'espace pour la première fois. Le milliardaire Yusaku Maezawa (fondateur de Zozo et Start Today), qui se décrit lui-même comme impulsif, n'a pas pu attendre plus longtemps et s'est envolé ce matin au sein de la capsule Soyouz MS-20. Pour l'accompagner, son ami japonais Yozo Hirano, photographe et producteur, filme autant que possible tout ce qui a trait au vol, comme il l'a fait lors de la préparation, afin de préparer une expérience « immersive » qui restera tout de même un peu un film de vacances.

Car c'est bien de tourisme qu'il s'agit, avec deux places achetées pour un prix resté confidentiel à l'entreprise Space Adventures, qui fait le lien avec l'agence russe Roscosmos, responsable des matériels spatiaux et des lancements du pays. Avec Alexander Misurkin (3e vol spatial) qui commande la capsule, les deux Japonais sont partis pour 6 heures environ de voyage vers l'ISS, avant de passer 12 jours sur place.