Décollage pour Le Challenge, le film qui sera « tourné dans l’espace »

L'exercice reste toutefois inédit, car le film Le Challenge que va tourner l'équipage de Soyouz MS-19 est destiné à une diffusion nationale et internationale, et compte sur le crédit de ses scènes « tournées vraiment en orbite » pour sa promotion. Klim Shipenko est connu dans le milieu spatial et cinématographique pour avoir déjà dirigé le film Saliout-7 dans lequel il jouait, interprétation romancée et pleine d'action des déboires de la station soviétique. Les films russes sur la conquête spatiale ont reçu un très bon accueil de la part du public et ont été des succès remarqués (Gagarine, First in Space en 2013 et The Spacewalker en 2017). L'agence russe Roscosmos a d'ailleurs mis le paquet en termes de communication sur le décollage de ce 5 octobre. Reste aussi une question, ce vol est-il finalement à ranger dans la catégorie du tourisme spatial, comme ceux qui ont eu lieu entre 2001 et 2009 ? Ou bien faudra-t-il ouvrir une nouvelle division…?