Tom Cruise travaillerait avec Space X et la NASA sur un film tourné... dans l'espace

Le très impliqué acteur Tom Cruise serait au travail avec la NASA et la société SpaceX d'Elon Musk autour d'un film d'action-aventure tourné directement dans l'espace.

Parce que tourner la plupart de ses cascades lui-même dans les films Mission Impossible ne lui suffit visiblement pas, Tom Cruise semble vouloir aller plus loin. Beaucoup, plus loin. D'après Deadline, l'Américain serait en contact avec la NASA et la société SpaceX d'Elon Musk pour un projet de film directement tourné dans l'espace.

Aucun détail supplémentaire n'est connu sur ce long-métrage mêlant action et aventure, à commencer par le rôle qu'aura Tom Cruise dans cette production. Mais connaissant les antécédents de l'homme, il n'y a que peu de doute quant au fait qu'il devrait être motivé pour aller directement faire des cabrioles en apesanteur afin de définitivement remporter la palme de l'acteur le plus impliqué dans son travail de tous les temps.