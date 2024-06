Ce milliardaire japonais jette l'éponge avec Starship et abandonne son projet de vol autour de la Lune

C'était un rêve de milliardaire, ce projet DearMoon. À son retour d'un tour de la Lune inédit en Starship, avec 10 artistes aussi différents qu'iconoclastes et ayant travaillé sur leurs œuvres respectives, Yusaku Maezawa aurait pu déclarer : « J'ai dépensé sans compter. » En septembre 2018, la planète entière l'avait découvert au moment d'une grande déclaration avec Elon Musk, dans l'usine de production de Falcon 9 et devant un parterre de médias.

Le projet Starship, on le sait, est non seulement le futur gigantesque véhicule spatial de SpaceX, mais aussi le vaisseau qu'Elon Musk présente comme sa solution pour aller explorer et « coloniser » Mars. C'est aussi celui que la NASA a choisi pour poser les astronautes de son projet Artemis sur la surface lunaire. Face à cet agenda déjà bien chargé, DearMoon et les attentes mi-touristiques, mi-artistiques de son client avaient du mal à s'intégrer. Mais surtout, cet agenda requiert beaucoup plus de patience que ce que le fondateur de SpaceX communique. Ce 31 mai 2024, Yusaku Maezawa l'a expliqué, DearMoon, c'est fini, il passe à autre chose.