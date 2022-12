DJ, star de la K-pop, youtubeur : découvrez l'équipage insolite de Yusaku Maezawa pour aller autour de la Lune

Qui prendra donc place dans le (grand) nez de Starship pour s'élancer vers la Lune ? S'ils décollent un jour, on retrouvera le rappeur sud-coréen et star de K-pop Choi Seung Hyun (T.O.P.), l'acteur indien Dev Joshi, les photographes professionnels Karim Iliya (Royaume-Uni) et Rhiannon Adam (Irlande), le réalisateur américain Brendan Hall ainsi que le chorégraphe et artiste tchèque Yemi A.D.

À leurs côté, on retrouvera aussi le DJ américain mondialement connu Steve Aoki et le youtubeur spécialisé Tim Dodd de la chaîne Everyday Astronaut. Ce dernier gravite déjà autour du projet Starship, avec à son actif plusieurs interviews d'Elon Musk et des reportages sur le gigantesque lanceur.