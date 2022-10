Le tout premier touriste de l'espace veut y retourner, mais cette fois, autour de la Lune, et en Starship !

Au-delà du fait de réserver une place pour un vol lunaire sur un véhicule qui est loin d'avoir cette capacité, Dennis souhaite, en tant que pionnier du tourisme spatial, « inspirer les seniors qui pourraient penser que leurs horizons sont limités ». Car non seulement c'est un jeune marié, mais il se sent beaucoup plus en forme qu'il y a 22 ans, lors de son vol Soyouz auquel il pense « tous les jours ».

Pour se préparer, le millionnaire et sa femme vont quotidiennement à la salle pour lever de la fonte et rêver de « voir la Terre devenir plus petite, de plus en plus petite, et la Lune, grandir, devenir de plus en plus grande » à travers les hublots de Starship.