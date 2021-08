Demandez le programme ! Au moins quatre nouvelles missions avec des astronautes avant fin 2021

Sur le plan pratique, il s'agira donc d'une mission courte, et d'un changement de capsule Soyouz comme d'équipage pour la partie russe de la station. En effet le vétéran Anton Shkaplerov (déjà 533 jours cumulés en orbite) restera sur l'ISS, tandis qu'Oleg Novitsky redescendra avec le réalisateur et l'actrice russes se poser au Kazakhstan… avec la capsule Soyouz MS-18. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué qu'on n'a pas évoqué Mark Vande Hei et Piotr Dubrov. En effet, ces deux-là profitent d'une mission de quasiment un an et resteront donc dans la station avec A. Shkaplerov jusqu'au printemps prochain. Leur extension est beaucoup moins médiatisée que le film ou que la mission « Year in space » qui a eu lieu en 2015, mais sera tout aussi intéressante pour observer les effets d'un séjour très long.