Une capsule Soyouz va envoyer 3 astronautes vers l'ISS ce soir

Un lancement surveillé de très près

« Soyouz est une machine ancienne mais fiable »

Ce jeudi 14 mars, les deux collègues décolleront à bord de Soyouz, accompagnés également cette fois-ci par l'astronaute américaine Christina Hammock. Ils rejoindront ainsi les trois astronautes déjà en place à bord de la station spatiale internationale, le russe Oleg Kononenko ainsi que ses camarades d'outre-Atlantique Anne McClain et David Saint-Jacques.La fusée Soyouz et son vaisseau décolleront depuis l'habituel site de Baïkonour situé au Kazakhstan. Si tout se passe comme prévu il sera initié ce jeudi 14 mars à 20h14 - heure française - très exactement.Après le cuisant échec l'an passé qui n'a heureusement pas eu de conséquences sur la vie des astronautes, le Roscosmos va être particulièrement attentif ce soir, d'autant plus que la première mission de test de la capsule Crew Dragon de SpaceX s'est correctement déroulée et vient remettre en cause huit ans de monopole russe sur les voyages à destination de l'ISS.Expert russe du domaine spatial, Vadim Lukashevich a quant à lui tenu des propos qui se veulent rassurants,déclarant à l'AFP : «».Nick Hagues s'est lui aussi montré très positif, plus tôt dans la semaine. L'astronaute américain a ainsi déclaré aux journalistes : «».Le lancement est à suivre en direct sur la chaîne TV de la NASA, est elle-même diffusée sur YouTube :