Les premiers déploiements illustrent déjà la polyvalence technologique de Wheere, qui adresse le monde de la sécurité et la défense d'abord. On peut aussi évoquer un usage pour les pompiers en intervention ou les forces spéciales. L'industrie est aussi bénéficiaire. « On déploie EDF, Total, Thales, etc. », nous dit Pierre-Arnaud, et même ArcelorMittal pour traquer des poches de liquide en fusion. Les sites critiques, enfin, les plateformes pétrolières et les centrales nucléaires peuvent très bien être couverts par la technologie de Wheere. « On peut déjà couvrir 100 hectares avec 4 antennes ».