L'Interceptor présente une conception hybride, à la fois mi-module spatial et mi-étage de fusée. Lancé depuis un avion de ligne modifié, il échappe aux contraintes météorologiques qui peuvent bloquer les fusées traditionnelles. Son deuxième étage, équipé de 30 moteurs auxiliaires et de pinces robotiques, peut capturer un satellite ennemi voyageant à 30 000 km/h, puis le désorbiter et le détruire en le précipitant dans le Pacifique Sud.