carinae

N’importe quoi ce n’est pas ce qui est dit … Il s’agit d’une rupture technologique. Les missiles nucléaires sont la depuis bien longtemps.

Dans ce ce cadre là il s’agit d’hypervelocite sur un missile nucléaire, ce qui signifie que les exigences techniques sont a un autre niveau d’autant plus qu’il faut pouvoir le suivre et accessoirement qu’il soit capable d’ajuster sa direction.

Il ne faut pas confondre désir et réalité comme dans le cas du zircon russe par exemple…soit disant hyperveloce, impossible a verrouiller pour les systèmes de défense conventionnels et qui finalement est intercepté par des patriot et SAMP/T

Et puis rien ne dit qu’il ne sera pas en dotation avant. Ça sera certainement le cas puisque le missile est prêt. Dans ce cadre là le projet est plus important. La composante aérienne nucléaire est aujourd’hui assurée par des mirages 2000. Ici il s’agit de la faire reposer des rafales…Et pour cela il va falloir adapter le vecteur et certainement aussi le porter au standard F5.

Et enfin comme il s’agit de nouveaux escadrons sur une base qui date il va falloir adapter toute la base…coût du projet 1,5 Milliards…ce n’est pas un petit truc