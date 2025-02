L'industrie de défense hexagonale franchit un nouveau cap. Dans le détail, c'est KNDS France (une holding européenne de l'industrie de la défense), avec ses sites de Satory, Bourges et Roanne, qui sera le principal bénéficiaire de cette commande massive. Les entreprises TEXELIS à Limoges, MBDA au Plessis Robinson et à Bourges, ainsi que CS GROUP entre le Plessis Robinson et Toulon, participeront également à cette aventure industrielle d'envergure nationale.