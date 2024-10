Son acolyte, le ROV-DeepSea, est un robot téléopéré conçu par Travocean. Équipé d'optiques de pointe et d'une panoplie d'outils dignes de James Bond, il est taillé pour les interventions délicates en haute mer. On rappelle que Travocean, filiale de Louis Dreyfus Armateurs (LDA), est spécialisée dans l'installation de câbles sous-mains. Ces deux engins formeront, c'est certain, un duo de choc capable de plonger jusqu'à 6 000 mètres de profondeur.