Orange démontre tout le savoir-faire français avec un robot réparateur de câbles sous-marins

Le robot est aussi équipé de 8 spots LED, d'un altimètre, de courantomètre, d'un sonar BlueView, de son bras manipulateur, et de nombreux capteurs et détecteurs de métaux. Ces derniers se mettent ensuite au service de sa guillotine, qui permet de sectionner des câbles. Ajoutons à cela 4 réseaux indépendants de 1 Gbit, et une autonomie… illimitée, puisque l'appareil est alimenté par le Sophie Germain.