Après Dunant avec Google, Orange va mettre en service un second câble sous-marin vers les USA

Aujourd'hui, l'océan Atlantique constitue un axe mondial majeur en matière de connectivité. Plus de 80% du trafic Internet généré en France provient directement des États-Unis. Et la pertinence des deux câbles Dunant et Amitié pourrait même carrément résider dans le seul fait que le trafic entre l'Amérique du Nord et l'Europe double tous les deux. Sans parler de la spectaculaire hausse de la demande dans ce contexte pandémique.