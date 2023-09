Orange inaugure son navire câblier de pointe, le Sophie Germain, bourré de technologies

« Quand on utilise son téléphone et qu’on va sur YouTube ou X, on ne se rend pas compte que lorsqu'on cherche une information, que l'on regarde une vidéo hébergée sur un serveur aux États-Unis, en Afrique ou que l'on veut appeler des gens partout dans le monde, on passe par des câbles sous-marins. 99 % du trafic international passent par ces câbles. On a donc besoin de ces infrastructures clés. Dès qu’un câble perd en performance, c’est le service rendu qui ralentit, et on le voit tout de suite quand on est utilisateur. La maintenance des câbles est ainsi clé. Orange Marine et la France sont de grands acteurs mondiaux, portés notamment par des villes comme Marseille, 7e hub mondial de l'échange de données. Nous sommes fiers de ce nouveau navire, qui va remplacer un vieux bateau et qui s’inscrit dans la continuité de notre mission chez Orange ».