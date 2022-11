Comment Marseille va bientôt devenir l'un des 5 points névralgiques de l'Internet mondial

À Marseille, il n'y a pas que l'OM, les cigales, les Calanques ou la Corniche : il y a aussi les câbles sous-marins. Bon an, mal an, celle qui fut la capitale européenne de la culture en 2013 est en train de devenir une vraie place forte mondiale du trafic internet. 16 câbles sous-marins (qui permettent de desservir les réseaux terrestres et mobiles) arrivent et partent de la ville aujourd'hui. Pour le plus grand bonheur des télécoms et géants du numérique de notre planète.