PEACE, le câble sous-marin reliant Asie et Europe, arrive à Marseille

Le projet PEACE (Pakistan and East Africa Connecting Europe), entériné en 2018 et lancé en 2019, est sur le point d'arriver à son terme. Avant sa mise en service prévue pour le courant de l'année 2022, le câble sous-marin a franchi une étape décisive de son installation avec son atterrissement du côté de Marseille, mardi 19 octobre, pour devenir la route haut-débit la plus directe entre l'Asie et l'Afrique de l'Est, et entre l'Asie et l'Europe. En France, le grand bénéficiaire de ce chantier planétaire sera l'opérateur d'infrastructure Orange, qui n'est pas propriétaire des câbles mais qui a apporté sa contribution à ce chantier colossal.