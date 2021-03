Facebook et Google veulent construire deux nouveaux câbles sous-marins pour connecter l'Asie du Sud-Est

Le câble Bifrost devrait être opérationnel d'ici 2024. Il sera posé en partenariat avec Telin, la filiale internationale de Telkom Indonesia, ainsi que le conglomérat singapourien Keppel, qui investit majoritairement à Singapour mais aussi en Chine et au Qatar. L'autre câble, Echo, est déjà en cours d'installation, et il pourrait être mis à disposition de ses utilisateurs d'ici 2023. Google et l'opérateur télécom de Jakarta, XL Axiata, sont partenaires sur ce projet.