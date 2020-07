Facebook annonce avoir conçu un robot capable de déployer des câbles aériens pour la fibre

Grâce à un certain nombres de partenaires, Facebook a pu mettre au point et concevoir un robot capable de déployer, en toute sécurité et de façon automatique, des câbles de fibre optique. Où ? Le long des lignes à moyenne tension. Non seulement, cette solution est sécurisée, puisqu'elle n'expose aucun humain au danger, mais elle n'oblige pas à couper le réseau électrique, en plus de faire tomber les coûts de déploiement de la technologie de très haut débit.