Éoliennes offshore : les pales sont-elles un danger pour les oiseaux ? Voici les résultats d'une première étude

Les chercheurs ont ainsi combiné des radars et des caméras pour identifier les espèces et créer une image tridimensionnelle des schémas de vol des oiseaux et de la façon dont ils évitent les pales des éoliennes ; Vattenfall n'a observé aucune collision. « C'est la découverte la plus importante. Des gens ont affirmé que des solutions très coûteuses seraient nécessaires pour que les oiseaux évitent les collisions, mais les espèces que nous avons suivies font un excellent travail pour les éviter. Elles semblent tout à fait capables de survivre dans un environnement éolien », explique, Henrik Skov, qui a dirigé l'étude.