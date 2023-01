Regardez l'installation de la plus puissante des éoliennes du monde en vidéo

Bien que ce modèle soit installé sur le plancher des vaches, il devrait rejoindre ses premiers parcs off-shore en Europe et en Amérique du Nord entre 2024 et 2025. Si l'installation du V236 semble complexe et coûteuse, tant sur terre qu'en mer, il ne faut pas oublier que les vents marins sont plus puissants, mais surtout plus prévisibles. Dans le secteur du renouvelable, l'éolien off-shore apparaît pour l'instant comme une des solutions les plus viables pour produire de l'énergie à grande échelle.