Le premier parc éolien en mer français peut désormais fonctionner à 100 % de ses capacités !

Après le plus grand parc éolien flottant au monde, au tour d’un autre parc éolien en mer d’être fonctionnel : celui de Saint-Nazaire. Celui-ci n’est ni flottant ni le plus grand, mais le premier parc de ce type en France. EDF a annoncé sa mise en service complète en milieu de semaine. Le parc comprend 80 éoliennes, situées entre 12 et 20 km des côtes, pour une capacité de 480 MW. Selon l’entreprise, ce parc éolien en mer peut produire, dans les conditions appropriées, environ 20 % de la consommation d’électricité annuelle de la Loire-Atlantique, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 700 000 personnes.