Le premier parc éolien offshore flottant a 5 ans : c'est l'heure de faire le bilan

Ce parc éolien, exploité par le géant norvégien Equinor, se compose de cinq éoliennes flottantes capables d'alimenter 34 000 foyers au Royaume-Uni. D'une hauteur, de la base à la turbine, de 255 mètres (pas loin d'une tour Eiffel), elles bénéficient de l'expérience acquise avec les plateformes pétrolières et gazières offshore, qui peuvent être déployées dans des conditions géographiques plus variées. Ainsi, avec cette technologie, il est possible d'installer des parcs éoliens là où les fonds marins sont plus profonds, mais où le climat permet un rendement plus élevé et plus stable.