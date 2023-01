L'éolienne la plus puissante du monde a fait ses premiers tours de pales

La filière de l'éolien offshore est en effet en plein essor. Pour preuve, Vestas affiche des résultats financiers records lors du dernier trimestre 2022. Avec une production plus fiable et des innovations à la hauteur des attentes, telles que l'éolien flottant, elle semble bien partie pour être un peu plus présente au large de nos côtes, mais également dans le paysage énergétique.