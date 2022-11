Le plus grand parc éolien flottant au monde est désormais fonctionnel !

Et pour cause, le but est de contribuer à environ 35 % de la demande en électricité de cinq plateformes d'extraction pétrolière que sont Snorre (A et B) et Gullfaks (A, B et C) en lieu et place de turbines alimentées au gaz. De quoi, selon Equinor, permettre d'éviter l'émission de 200 000 tonnes de CO 2 par an et 1 000 tonnes de NOx, d'où la participation financière du Fond NOx à ce projet. Cela correspond aux émissions d'environ 100 000 véhicules thermiques par an d'après Equinor.