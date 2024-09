La Norvège est un pays très riche. Et ce, notamment grâce à ses gisements en gaz et en pétrole, les plus importants du continent européen. C'est pourtant dans ce pays que la voiture électrique connaît une ascension phénoménale.

En effet, comme nous le rapporte 20 minutes, il y a dorénavant plus de voitures électriques (754 303) que de voitures à essence (753 905) en fonctionnement dans le pays. Les voitures Diesel restent pour le moment les véhicules les plus importants numériquement du parc norvégien, puisqu'ils représentent toujours 35% des quelque 2,8 millions de véhicules privés du pays.