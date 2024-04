L'ascension continue ! Les ventes de véhicules électriques vont encore augmenter dans le monde en 2024

Pour décarboner nos économies, il est nécessaire de s'attaquer à l'un des plus gros émetteurs de CO2 au monde, à savoir les véhicules fonctionnant avec un moteur à explosion. Dans ce cadre, la voiture électrique est à ce jour la meilleure alternative, raison pour laquelle depuis plusieurs années toutes les autorités du monde la mettent en avant. Résultat, il y a de plus en plus de personnes qui achètent un de ces véhicules. Une tendance qui se confirme encore en 2024.