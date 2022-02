Les ventes de véhicules électriques ont doublé en à peine un an, la Chine et l'Europe tirent le marché

Le deuxième obstacle potentiel est lié à la hausse de la demande en matériaux et minerais qui, en plus de causer une augmentation des prix, génère un risque de pénurie rapide pour certains d'entre eux – d'ici 2025 pour le lithium et le cobalt. Ainsi, selon l'IEA, les prix de l'acier, de l'aluminium et du cuivre ont respectivement augmenté jusqu'à 100 %, 70 % et 33 % en 2021, tandis que les tarifs du carbonate de lithium, du nickel et du graphite se sont, eux, élevés de 150 % (!), 25 % et 15 % en un an.