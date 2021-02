En Chine, un constructeur de voitures électriques "low cost" dame le pion à Tesla

Bien que très loin derrière les modèles de Tesla en termes de capacité de batterie, d'autonomie et de performances générales, la Hong Guang Mini arrive, en Chine, à séduire les foules. Cette citadine qui permet d'accueillir quatre personnes et dispose d'un moteur électrique de 20 kW, pour une vitesse maximale de 100 km/h et une autonomie comprise entre 120 et 170 kilomètres, selon les modèles. Argument de poids, elle se vend à partir de 3 600 euros pièce.