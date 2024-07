La part de l'électrique dans les voitures neuves vendues en 2024 a diminué en Europe, voici pourquoi

frigolu

C’est une nouvelle saine, le VE est transitionnel, ça n’a jamais eu aucun avenir à moyen terme. Autour de moi je vois des gens revenir au diesel, ce qui reste le seul choix valable lorsqu’on roule beaucoup.

Le VE était une bonne idée à la base pour des petites voitures de ville, mais c’est un non sens de proposer des grosses berlines ou des SUV. Cette frénésie autour de l’électrique se tassera à n’en point douter dans les années à venir, en même temps que les états se raviseront sur la fin du thermique pour 2035 (qu’on sait d’ores et déjà impossible à atteindre, comme l’a rapporté la cour des comptes).

Le VE n’a aucun sens pour d’innombrables raisons. L’une d’entre elles, c’est qu’en Europe, on importe massivement les batteries, et que l’on est très dépendants de l’Asie pour extraire les matières premières. Le CO2 rejeté en moins ici est déplacé là-bas, c’est d’ailleurs le principe de nos industries qui font du greenwashing, on déplace les problèmes, la pollution, la destruction massive, dans d’autres pays, en affichant qu’on est clean chez nous. Plus que le CO2, qui est le cadet de nos soucis en réalité (mais le plus facile à régler), c’est la pollution massive (l’industrie minière étant la plus destructrice, polluante, énergivore, consommatrice d’eau, meurtrière qui soit), la destruction des écosystèmes, qui font du VE un objet parfaitement anti-écologique (au sens réel du terme, pas au sens politique politicienne, celle-ci se souciant davantage de croissance économique, donc de décroissance du vivant, ce qui est anti-écologique).

Vivement que cette mode du VE retombe et qu’on commence enfin à penser à de véritables solutions écologiques pérennes : réduire drastiquement les besoins en transports (rouler seul dans un gros SUV est débile et devrait être interdit), accroitre les réseaux de transports en commun, réglementer fortement le consumérisme de l’ailleurs pour en réduire très fortement le volume. Solutions qui n’arriveront bien entendu jamais puisqu’elles seront perçues comme une restriction des libertés et engendreraient une décroissance économique. Donc nous sommes foutus, la fin de notre civilisation arrivera avant qu’on ait trouvé une solution pour réduire notre impact sur le monde réel et atteindre le fameux et utopique « découplage » prôné par certains écologistes (que la croissance économique à l’intérieur de notre monde virtuel ne soit plus corrélée à une destruction massive du monde réel).

Un homo sapiens soucieux de la vie, autrement dit une personne soucieuse de l’écologie, n’achèterait jamais un VE. Je suis écolo (= conscient et admiratif de la vie sur terre) depuis 40 ans et comme toutes les personnes qui partagent mon amour de la vie et du monde réel, le VE est une aberration totale.

Le VE n’existe que par volonté politique de mettre des pansements sur notre cancer. Le CO2, quelle belle histoire, quand le problème principal duquel découlent tous les autres, c’est notre mode de vie destructeur.