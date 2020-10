Les régulations sur les émissions de CO2 pourraient faire tripler le marché des voitures électriques

Avec l’arrivée de nouvelles règles sur les émissions polluantes au début de l’année, les acheteurs ont davantage fait le choix de la motorisation électrique en 2020. Ainsi, la part de véhicules électriques vendus en Europe passera de 3 % à 10 % cette année.

Et les prévisions laissent entendre que les véhicules électriques pourraient représenter 15 % des ventes en 2021. D’après Transport & Environnement, les 20 % ne seront atteints que 4 ans plus tard si la réglementation sur le CO 2 n’est pas davantage durcie avant.

La Norvège est un bon exemple de l’évolution des ventes possibles, en passant de 6 % des ventes en 2013 à 50 % en 2018, notamment grâce à une fiscalité facilitant l’achat de véhicules électriques.