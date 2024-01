Quel est ce pays européen où les voitures électriques se vendent mieux que les voitures à essence ?

Sans trop de surprises, la Tesla Model Y reste bien campée sur sa position et reste le véhicule le plus vendu avec 13 758 unités. Cependant, le modèle ne figure pas dans le top 5 des immatriculations. Volkswagen est le constructeur en tête, avec 34 958 immatriculations au total sur le sol néerlandais. Vient ensuite Kia, pas si loin du géant allemand, avec 33 504 immatriculations au total. Toyota n'est pas en reste, avec ses 25 576 unités vendues en un an, suivie de près par BMW (20 529 ventes) et Skoda (20 498 ventes).