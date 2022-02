En 2021, on a acheté autant de véhicules hybrides que de diesel dans l'Union européenne

La France est le troisième pays de l'Union européenne, après l'Allemagne et l'Italie, où l'on a vendu le plus de véhicules hybrides (289 837), en hausse de 71,6 % sur un an. Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'UE, aurait pu s'inviter sur le podium, avec 444 024 modèles vendus. Concernant les voitures hybrides rechargeables, la France est numéro 2 européen (même en prenant en compte les Britanniques), avec 141 001 véhicules vendus en 2021, soit une croissance de 89 % en 2021. Seule l'Allemagne, avec 325 449 véhicules (+62,3 %) a fait mieux l'an dernier. Et si l'on totalise les véhicules hybrides rechargeables et non rechargeables, la part de marché se rapproche des 30 % en 2021.