Les voitures électriques dominent les diesel sur le marché européen, un tournant historique !

Les plus forts attraits pour les voitures électriques sont à chercher du côté de la Finlande et de la Grèce (+157,1 % et +149,8 % respectivement). Pour les deux marchés avec les volumes les plus importants, à savoir ceux de la France et de l'Allemagne, les immatriculations de voitures 100 % électriques sont passées de 93 331 à 137 919 entre début 2022 et début 2023 dans le premier cas, soit une hausse de 47,8 %, et de 167 263 à 220 244 dans le second, soit une augmentation de 31,7 %.