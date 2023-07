La voiture la plus vendue en Europe depuis début 2023 est électrique, mais laquelle ?

Parmi les voitures les plus écoulées sur le sol européen, toutes énergies confondues, c'est la Tesla Model Y qui fait la course en tête. Le SUV américain fabriqué par le constructeur fondé et dirigé par Elon Musk a vu ses livraisons grimper à 125 144 exemplaires, ce qui lui permet de se hisser sur la première marche du podium.

La Tesla Model Y est la voiture phare de cette année 2023. Déjà au premier trimestre, le véhicule était arrivé en tête des ventes mondiales, avec pas moins de 267 200 exemplaires vendus.

On peut expliquer cet engouement par la baisse de prix décidée par Tesla au début de l'année 2023, pour doper ses ventes, dans un contexte économique gangréné par l'inflation. Cette stratégie a porté ses fruits en Europe avec 30 000 livraisons sur le continent pour le seul mois de juin et 45 000 au mois de mars. Les aides gouvernementales, comme en France, accordées aux automobilistes souhaitant effectuer leur transition vers un véhicule électrique, ne doivent pas non plus être étrangères à cette bonne forme du constructeur, sans compter l'image de marque de Tesla, gagnée auprès des conducteurs sur le marché de l'électrique.

La performance de Tesla est historique, puisque c'est la première fois qu'un véhicule électrique s'impose en tête des ventes sur un semestre complet, devant ses concurrents thermiques.