Dacia dévoile le nouveau design de la marque avec les nouvelles Sandero et Logan

La nouvelle Sandero voit sa ligne de toit abaissée et son parebrise sensiblement plus incliné favorisant son look et son aérodynamisme. La déclinaison Stepway reçoit un capot plus bombé et nervuré que la Sandero ainsi qu’un habillage en plastique noir plus discret que la précédente version.

De son côté, la Logan a été entièrement revisitée avec une ligne contenant plus de courbes, très loin de la toute première version. Dacia évolue donc dans le bon sens côté design. Attendons la fin du mois de septembre pour découvrir les caractéristiques détaillées de chacun des modèles et son positionnement en termes de tarif.