Tesla règne toujours en maître sur l’électrique aux États-Unis

Les Model 3 et Model Y sont les deux véhicules électriques les plus vendus en Europe depuis le début d’année. Elles partagent toutefois le podium avec la Fiat 500e, garée sur la troisième place. Aux États-Unis, l’entreprise d’Elon Musk règne sans partage et s’accapare tout le podium avec comme trio de tête les Model Y, Model 3 et Model S.