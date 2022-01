En 2021, Tesla bat les constructeurs allemands en Allemagne... mais Volkswagen n'est pas loin

Il est important de noter que le secteur automobile européen connaît une période de crise : affecté par la pénurie de composants électroniques qui touche de nombreuses industries, il est également touché, plus globalement, par des difficultés économiques faisant suite à la pandémie de Covid-19. En conséquence, le marché automobile allemand a baissé de 10 % en 2021, et quasiment tous les constructeurs du pays ont vu leurs ventes chuter l’année passée par rapport à 2020. Mercedes-Benz et Audi sont particulièrement touchés avec des baisses respectives de 25 % et 15 %.