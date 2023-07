Crit'Air : les zones à faibles émissions ne concerneront finalement qu'une poignée de villes, mais lesquelles ?

Pour ce qui est des 5 ZFE restantes, les restrictions sont plus importantes. Parmi les mauvaises élèves punies, on retrouve évidemment la capitale (Paris), mais aussi Rouen, Strasbourg, Lyon et Aix-en-Provence. Ces territoires ont effet dépassé au moins 3 années sur les 5 dernières les seuils réglementaires instaurés pour préserver la qualité de l'air, que Google Maps vous permet d'ailleurs de vérifier.

La circulation des voitures diesel de plus de 18 ans y sera ainsi interdite au 1er janvier 2024 (Crit'Air 4), puis l'année suivante en 2025, ce sera au tour des voitures diesel de plus de 14 ans et des voitures essence de plus de 19 ans (Crit'Air 3).

À noter que ces limitations dans les métropoles en question s'imposent aux voitures des particuliers, et que des dérogations sont disponibles pour les deux-roues, les poids lourds et les véhicules utilitaires légers.