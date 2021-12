Bonus écologique, CO2, malus au poids, ZFE... Ce qui change pour les automobilistes en 2022

Obligatoires dans une dizaine de métropoles à l’horizon 2023, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se feront plus nombreuses le 1er janvier, à des degrés divers.



La ville de Strasbourg mettra en place sa ZFE, avec une tolérance d’une année pour les Crit’Air 5 et les véhicules non classés. Saint-Étienne appliquera la mesure aux poids lourds et aux utilitaires non classés.



En juillet, la métropole lyonnaise n’acceptera plus les véhicules Crit’Air 5 et non classés. Le changement le plus drastique s’opérera sur Paris et sa petite couronne, où la circulation des véhicules Crit’Air 3 sera interdit dans un périmètre délimité par l’A86.

Les restrictions se feront donc légèrement plus sévères en 2022. Est-ce que cela fera encore progresser le marché des véhicules électriques tout au long de l’année ? Rendez-vous l’année prochain pour le savoir.