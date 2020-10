Automobile : le gouvernement approuve le malus au poids des véhicules

Mais la ministre de la Transition Écologique, Barbara Pompili, vient de remettre cette taxation sur le devant de la scène en proposant de taxer les véhicules à partir de 1 800 kg et en prévoyant des exceptions. Ainsi, on apprend que les véhicules électriques et leurs lourdes batteries seront exemptés, de même pour les véhicules à hydrogène. Pour les véhicules hybrides, rien n’est encore défini clairement.