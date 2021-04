Automobile et émissions polluantes : la France veut négocier un assouplissement des normes Euro 7

Si nous en sommes à Euro 6d actuellement, la nouvelle norme Euro 7 doit normalement être appliquée à partir de 2025. Le texte régissant la nouvelle norme doit être finalisé pour la fin de cette année. Il prévoit des restrictions plus sévères sur les émissions polluantes qu’Euro 6d, mais il est également prévu que d’autres émissions soient prises en compte et limitées par la future norme.

Ainsi, en plus de ce qui est déjà contrôlé et limité (dont les particules fines et les Nox), Euro 7 pourrait ajouter le méthane, l’ammoniac ou le protoxyde d’azote (N2o).

D’après les premières informations recueillies par le Journal de l’Automobile auprès de Marc Mortureux, Directeur général de la Plateforme de l’Automobile (PFA), la réduction drastique des émissions des polluants nécessiterait des investissements tellement élevés pour les atteindre que les constructeurs automobiles ne pourront pas s’y contraindre.