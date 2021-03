Le gouvernement lance un microcrédit pour rendre la voiture électrique accessible aux ménages modestes

Comme ce crédit est cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion, il pourrait être possible pour certains de faire l'acquisition d'un véhicule sans avoir à avancer une partie de la somme. Une personne qui roule en Clio essence de 2005 et qui achète une Renault Zoé d'occasion à 9 000 euros peut bénéficier d'une aide à l'achat de 6 000 euros, grâce aux 5 000 euros de la prime à la conversion et aux 1 000 euros du bonus écologique. Les 3 000 euros restants pourront être comblés par le microcrédit véhicules propres. Il ne restera à cette personne qu'à rembourser, sur 5 ans, les 3 000 euros empruntés à l'État.